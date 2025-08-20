Сильный пожар произошел в торговом центре в Кемерово. Об этом в среду, 20 августа, сообщил Telegram-канал «Кемерово с огоньком».

Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают экстренные службы, посетителей эвакуировали из здания, сообщается в публикации.

Ранее в поселении Московский в Новомосковском административном округе столицы загорелся торговый центр — из горящего подвала здания поднялся густой дым.

Скончался фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне»

До этого в столице также произошло возгорание в торговом центре, расположенном на Сущевском Валу. Из здания эвакуировали 17 человек. Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже в помещении склада. Ранее стало известно о том, что из загоревшегося ТЦ «Ривьера» эвакуировали порядка 700 человек. Пожар случился на цокольном этаже здания, спасателям удалось потушить пламя.