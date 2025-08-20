Российский учитель снял порно со школьницей

Учитель истории в Санкт-Петербурге вступил в интимную связь с ученицей, после чего снял с ней порнографический материал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации, полученной от источника, преподаватель вел переписку с несовершеннолетней ученицей и отправлял ей фотографии интимного характера через мессенджер.

После этого он совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, а также создал и распространил в социальных сетях материалы порнографического характера. Мужчина неоднократно, как минимум четыре раза, фотографировал и снимал на видео несовершеннолетнюю ученицу.

«Преподавателя уже задержали. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника арестовали», — говорится в публикации.

По данным «Конкретно.ру», в начале апреля в правоохранительные органы обратилась 48-летняя женщина. С ее слов, с мая 2024-го по март 2025 года учитель одной из школ Центрального района развращал ее 15-летнюю дочь и вступал с ней в интимную связь.