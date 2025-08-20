Балицкий сообщил о восстановлении энергоснабжения Запорожской области

Подача электроэнергии на всей территории Запорожской области была полностью восстановлена после перебоев, вызванных атакой дронов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, энергетики справились с задачей в оперативно.

Ранее бригады энергетиков вышли на восстановительные работы в Запорожской области после полного отключения электроснабжения из-за атаки дронов ВСУ. Ранее Балицкий сообщил о полном отключении электроснабжения в регионе.