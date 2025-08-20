Экс-губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу, возбуждённому по факту растраты при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что аналогичное решение принял ещё один фигурант дела — бывший заместитель Смирнова Алексей Дедов.

«Смирнов и Дедов признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Ранее агентство сообщило, что хищения при строительстве фортификаций позволили украинским войскам оккупировать часть Курской области.