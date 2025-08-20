Жителям затопленного поселка Таврический выплатят компенсации
Из-за аномальных дождей в поселке Таврический Омской области объявлен режим ЧС. В зоне подтопления оказались более 100 домов и участков. Погиб урожай. Власти уже организовали компенсационные выплаты по 15 тысяч рублей на человека.
По словам старожилов, такой напасти в Таврическом не было с 1986 года. Чтобы выяснить обстановку, определить масштаб ЧС, в поселок отправился глава региона.
"Сейчас главная задача - отвести воду, просушить дома и нормализовать жизнь людей. Дальше будем смотреть, как еще помочь", - сообщил Виталий Хоценко на брифинге, вернувшись из района.
В настоящее время на местах работает усиленная команда спасателей. Задействован отряд аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Омской области.
В круглосуточном режиме идут мероприятия по водоотведению, прокопке траншей, откачке воды, очистке ливневых стоков. Ведется постоянный мониторинг обстановки.
В готовности находится пункт временного размещения.
"Всего для ликвидации подтопления населенного пункта совместно с местной администрацией привлечено более 70 человек, задействовано 30 единиц техники. После нормализации обстановки начнутся работы по просушке жилых помещений", - сообщает МЧС.