МВД: из Камбоджи депортировали обвиняемого в мошенничестве россиянина
Из Камбоджи депортировали гражданина России, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в Иркутске мужчина взял в аренду майнинговое оборудование стоимостью более 3,6 млн рублей, но в дальнейшем перепродал его.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигуранта объявили в розыск.
В результате взаимодействия по каналам Интерпола установлено, что он находится в Камбодже.
«Компетентными органами Королевства фигурант был задержан и передан сотрудникам российского Бюро Интерпола для контролируемой доставки в Россию», — приводит слова Волк МВД МЕДИА.
