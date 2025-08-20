Из Камбоджи депортировали обвиняемого в мошенничестве россиянина

Из Камбоджи депортировали гражданина России, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в Иркутске мужчина взял в аренду майнинговое оборудование стоимостью более 3,6 млн рублей, но в дальнейшем перепродал его.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигуранта объявили в розыск.

В результате взаимодействия по каналам Интерпола установлено, что он находится в Камбодже.

«Компетентными органами Королевства фигурант был задержан и передан сотрудникам российского Бюро Интерпола для контролируемой доставки в Россию», — приводит слова Волк МВД МЕДИА.

