В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Парамонов

Суд в Москве санкционировал арест гражданина России по уголовному делу о государственной измене. Об этом, ссылаясь на картотеку Мещанского районного суда, сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

В материалах указывается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Д.В. Парамонова. Он обвиняется в государственной измене. Фигурант дела о государственной измене пока не обжаловал свое заключение под стражу.

В суде не стали комментировать детали уголовного дела, так как оно рассматривается в закрытом от СМИ и публики режиме. 19 августа сообщалось, что в Ростове-на-Дону 54-летнего мужчину приговорили к 13 годам и шести месяцам заключения за передачу военных данных украинской стороне.

8 августа стало известно, что житель Таганрога получил шесть лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины.