Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в интервью РИА Новости заявил о массовом незаконном вывозе украинских детей за границу под прикрытием эвакуации из зоны боевых действий.

По его словам, дети стали товаром, который продается западным получателям, включая преступные группировки, занимающиеся педофилией и торговлей органами. Прозоров ссылается на документы, с которыми ознакомился во время службы в СБУ, и называет организации «Феникс» и «Белые ангелы» причастными к насильственному изъятию детей у родителей.

Он утверждает, что по данным СБУ за 2023 год судьба около 10 тысяч вывезенных детей остаётся неизвестной, а реальные масштабы трафика могут быть значительно выше. При этом он допускает, что часть детей могла быть усыновлена без надлежащего оформления документов.

