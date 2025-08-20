СК завершил расследование отравления 87 человек в школе на Камчатке

Следственный комитет завершил расследование отравления в октябре 2024 года 87 человек в школе в Елизово на Камчатке.

Об этом сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.

По данным следствия, в августе 2024 между акционерным обществом и образовательным учреждением был заключён контракт на поставку пищевой продукции. В октябре 2024 года должностные лица предприятия, которые должны были контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, не приняли необходимых мер для надлежащей организации процесса производства пищевой продукции и не обеспечили безопасное оказание услуг.

В результате этого, в школьной столовой пищевое отравление получили 85 обучающихся и два педагога.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В октябре учеников одной из общеобразовательных школ госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.