Свидетели указали на экс-замгубернатора Дедова как на виновного в хищениях

Свидетели указали на бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, которое совершило преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

"Дедов, оставаясь на свободе, может… оказать давление на свидетелей, которые указали на него как на лицо, совершившее преступление, чем может помешать установлению истины по делу", - говорится в документах.

В апреле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.

По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к делу стало известно после допросов экс-руководства АО "Корпорация развития Курской области". 19 августа предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина и его бывшего помощника Игоря Грабина, обвиняемых в хищениях в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений, было завершено.

По словам прокурора, со стороны фигурантов установлено злоупотребление при ознакомлении с документами.