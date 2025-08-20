В Сочи два подростка впали в кому после похода в караоке-бар

В Сочи два 15-летних подростка сходили в караоке-бар и попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

© Газета.Ru

Предварительно, все случилось после того, как школьники посетили караоке-бар на улице Навагинской. Подростков доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии, оба находятся в состоянии комы. Более подробной информации об их состоянии не поступало.

По словам местных жителей, в этом баре свободно впускают несовершеннолетних и продают им алкоголь. Возле заведения замечают нетрезвых молодых людей. Отмечается, что оно находится почти напротив местной администрации. До этого в Петербурге шестиклассника с отравлением наркотиками нашли на улице в тяжелом состоянии.

Прохожие вызвали ребенку бригаду скорой помощи.