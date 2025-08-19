В Запорожье и Одесской области прогремели сильные взрывы

В Запорожье и Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремели сильные взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

© ГСЧС Украины

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучат сирены воздушной тревоги.

«В Одессе слышен взрыв. В Запорожье слышен взрыв», — отметил источник.

Очевидцы уточнили в соцсетях, что мощный удар был нанесен по аэродрому «Гидропорт» в Одесской области, на его месте возник сильный пожар.

«Видел яркую вспышку и две зигзагообразных дымовых следа, потом взрыв, похоже пусковую установку [ЗРК IRIS-T SLM] на ноль [помножили]», — пояснил местный житель.

Также атаке подверглись объекты в районе села Холодная Балка Одесской области.