Названа причина пропажи электричества во всей Запорожской области

На всей территории Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, причиной отключения электричества стала атака беспилотника по высоковольтному оборудованию.

«Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Оно отсутствует по всей территории региона», — написал Балицкий.

Он добавил, что бригады энергетиков уже занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии.