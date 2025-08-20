Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали высоковольтное оборудование, из-за чего Запорожская область осталась без света. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток», — написал Балицкий.

Губернатор Запорожской области добавил, что специалисты работают в усиленном режиме.

Ранее в результате мощного лесного пожара, разбушевавшегося в Станично-Луганском округе Луганской народной республики (ЛНР), более тысячи жителей остались без электричества.