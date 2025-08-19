В США автомобиль врезался в газопровод, спровоцировав мощный взрыв

В США автомобиль врезался в газопровод у ветеринарного центра, спровоцировав мощный взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пожарный департамент Уилмингтона.

Инцидент произошел в штате Северная Каролина.

«Автомобиль врезался в газопровод у ветцентра и спровоцировал мощный взрыв. Пострадали трое спасателей», — говорится в тексте.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, виден столб дыма и разлетающиеся вокруг куски фанеры. Также можно увидеть часть пострадавшего в результате взрыва здания.