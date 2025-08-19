Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский раскрыл подробности своего задержания в Монголии. По словам ученого, он приехал в страну замерять радиацию на свалке радиоактивных отходов по приглашению местных активистов. Об этом пишет «Осторожно, новости».

Во вторник физик поехал измерять уровень радиации возле месторождения Мардай, где раньше добывали уран. Сотрудница миграционной службы и полицейский задержали его во время измерения, забрали паспорт и не вернули.

Ученый отметил, что штамп в паспорте о въезде у него был, а визы россиянам для Монголии не нужны.

Ожаровский добавил, что не знает, в чем его могут подозревать. По его словам, он занимался измерениями радиационной обстановки, что не требует лицензии.

Также физик заявил, что для него является загадкой, как его нашли, поскольку местность абсолютно безлюдная. В радиусе 2-3 километров, вероятно, нет ни одного человека.

По мнению россиянина, его, похоже, отслеживали по сигналу мобильного телефона.

Ученый предположил, что задержание может быть связано с другим замером радиации, который он произвел в Монголии несколько дней назад в пустыне Гоби, где прямо сейчас французская компания ведет добычу урана самым разрушительным для окружающей среды способом.

С помощью замеров Ожаровский нашел три радиоактивных загрязнения в степи.

В местной пресс возникла компания против него с посылом, что этот русский приехал, чтобы поссорить Монголию и Францию.

Также Ожаровского напрямую называли «агентом КГБ» в некоторых публикациях, что его насмешило.