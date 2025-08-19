Трэш-блогер избил девушку на детской площадке в Подмосковье

Трэш-блогер из Подмосковья Maxime Espline избил свою девушку на детской площадке в Шатуре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как сообщает источник, конфликт произошел вне стрима, но все равно попал на камеру. Судя по кадрам, все случилось ночью на детской площадке. При этом, девушка громко кричит и просит о помощи.

В итоге девушку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и перелом лицевой кости. Самого блогера доставили в полицию — свою вину мужчина признал.

Отмечается, что в социальных сетях Maxime Espline всего 4 тысячи подписчиков. С пострадавшей он находится в отношениях последние 4 года.

