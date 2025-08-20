Ребенку оторвало руку на эскалаторе в российском ТЦ

Ребенок пострадал на эскалаторе в торговом центре. СК возбудил уголовное дело

В одном из торговых центров Екатеринбурга ребенку оторвало руку на эскалаторе. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По словам одной из свидетельниц, ребенок оставался в сознании после инцидента. Она рассказала телеканалу РЕН ТВ, что сбежалась толпа, а она вышла на крики.

"У ребенка была рука оторвана, она застряла в эскалаторе. Я вынесла жгут, бинты, перекись, маме — аммиак. Потом скорая приехала", — поделилась свидетельница. "Травмированную часть руки врачи быстро убрали в лед и вместе с малышом доставили в девятую горбольницу Екатеринбурга, где в эти минуты проводится операция по спасению ребенка", — сообщил Горелых.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. Расследование продолжается.