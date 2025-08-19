Подмосковный трэш-блогер попал на чужую камеру, пока избивал девушку

Подмосковный трэш-блогер почти с четырьмя тысячами подписчиков попал на чужую камеру, где жестоко избивал свою девушку, пишет телеграм-канал 112.

По данным канала, блогер для своей немногочисленной аудитории старается вовсю, трэш-контент пишет регулярно. Только вот попал в чужую камеру, когда избивал свою девушку в Шатуре.

Пострадавшая молила о помощи и кричала на весь микрорайон, но помощи не дождалась. Блогер, с которым у нее сложные отношения - они то сходятся, то расходятся, пинал ее ногами на глазах у другого молодого человека, который просто смотрел на происходящее.

Пострадавшую госпитализировали с предварительным диагнозом – сотрясение мозга и подозрение на перелом лицевой кости, пишет 112.