Жена «похоронила» супруга, чтобы получать выплаты

Жительница Южной Осетии подделала документы о смерти мужа, чтобы получить выплаты за трех детей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщает издание, в 2013 году мужчина был осужден за убийство и кражу. Тогда женщина решила подделать свидетельство о смерти супруга, чтобы получить за него выплаты. Афера была готова уже в марте 2014 года — мошенница принесла поддельный документ в отделение Социального фонда России и успешно оформила выплаты.

В итоге женщина получала выплаты более десяти лет. Схема была раскрыта только после того, как ее муж вышел на свободу — несоответствие в документах заметили правоохранительные органы. Выяснилось, что благодаря поддельным документам женщина получила более 2,5 миллионов рублей.

Теперь в ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Наказание за это нарушение предусматривает до 10 лет лишения свободы.