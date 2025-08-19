Российского ученого задержали в Монголии

Сотрудники миграционной службы и полиции задержали в Монголии российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Об этом он рассказал РБК.

Ожаровский указал, что прибыл в страну по приглашению местных экоактивистов, которые борются с добычей урана. Задержание произошло, когда он обследовал заброшенные урановые карьеры в районе Мардай.

«Монгольские силовики проявили чудеса шерлохомистости. Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов. Здесь пустое место, здесь никто не живет, это не рядом с каким-то городом, не с каким-то предприятием. Это давно брошено еще после развала Советского Союза месторождение», — рассказал Ожаровский.

По его словам, к нему подъехала машина, из которой вышла девушка, представившаяся сотрудником миграционной службы, и попросила паспорт для проверки. Впоследствии она забрала документ и физика-ядерщика без предъявления обвинений и объяснения причин задержания повезли к ближайшему погранпереходу.

Ожаровский подчеркнул, что проводил измерения окружающей среды с помощью дозиметра, которые не требуют лицензии или разрешения. В связи с этим, по его мнению, поводом для задержания могли стать сообщения в монгольских блогах о его связях с российскими спецслужбами или «Росатомом».

«Несколько дней назад я нашел участки радиоактивного загрязнения рядом с местами добычи урана в пустыне Гоби. Там добычу ведет французская компания "Орано"», — добавил Ожаровский.

Он отметил, что силовики вели себя с ним вежливо и ограничение коснулось только свободы передвижения, телефоны и компьютер остались у него. Ожаровский опасается, что ему предъявят обвинения или депортируют из Монголии, однако в случае такого развития событий он намерен обжаловать решение.