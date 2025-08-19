Российского ученого задержали в Монголии при замере радиации

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский из России во вторник, 19 августа, рассказал, что его задержали в Монголии, куда он приехал для того, чтобы замерить уровень радиации на свалке отходов. Ученый прибыл туда по просьбе местных активистов, дал оценку загрязнению в районе места добычи урана в пустыне Гоби, а затем поехал в старую зону добычи в районе Мардай.

По словам ученого, для проведения подобных работ не требуется какая-либо специальная лицензия, однако его деятельность все равно привлекла внимание монгольских правоохранителей. Ожаровский рассказал, что к нему во время замеров на брошенном урановом карьере подъехал автомобиль. Из него вышла сотрудница миграционной службы, которая забрала у физика паспорт. После этого ученого посадили в машину и увезли в «офис».

— Сначала сказали, мы едем в ближайший город Челбасон. Потом сказали, что мы едем в Улан-Батор. Потом развернулись и поехали к границе. Я на всякий случай скажу, что ехать до границы километров 150-200, но это три часа при очень хороших условиях. А то в итоге и четыре часа. В данный момент едем, — передает слова Ожаровского Telegram-канал Baza.

Другой случай произошел в конце июля, когда приехавший из России в Афганистан этнограф Святослав Каверин пропал после задержания представителями движения «Талибан» по подозрению в контрабанде украшений.