В Екатеринбурге ребенка затянуло в эскалатор в ТЦ

В торговом центре в Екатеринбурге ребенка затянуло в эскалатор. Об этом сообщает E1.

Инцидент произошел в ТЦ «Ботаника Молл» на улице Академика Шварца. По словам очевидцев, ребенок спускался вниз вместе с родителями, когда его руку каким-то образом затянуло в эскалатор.

«Сначала услышал крики, потом через пару минут они затихли и ребенок сознание потерял. Крови много было», — рассказал один из очевидцев.

Пострадавшего доставили в больницу, характер полученных травм не уточняется.

В ТЦ были вызваны полицейские, они выясняют все обстоятельства произошедшего.