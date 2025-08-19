В Магаданской области ввели режим ЧС из-за паводков

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Магаданской области из-за паводков. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Носов.

© Telegram / Сергей Носов

Почти неделю на побережье Магаданской области идут сильные ливневые дожди, в результате которых уже размыло участок трассы «Колыма» на 1887-м километре и обвалился подъезд к мосту через реку Мякит. Есть риск разрушения дамбы и подтопления поселка Усть-Омчуг.

«Решение принято в связи с обильными осадками и необходимостью оперативной ликвидации последствий паводков. Главная задача — обеспечить надежную работу систем жизнеобеспечения населенных пунктов, объектов экономики, восстановить транспортное сообщение», — написал Носов.

По его словам, из-за паводков были временно закрыты четыре участка на региональных трассах и три — на федеральной. На контроле находится еще более 20 участков с переливами и риском подмыва мостовых переходов.

«Особое внимание уделяется мониторингу состояния дамб и водоограждающих сооружений, формированию аварийного запаса грунта», — добавил Носов.

Для координации действий на всех уровнях в Магаданской области был создан оперативный штаб. К проблемным местам, где необходимо развернуть пункты помощи водителям, направят оперативные группы.