У легкого самолета во время полета упало колесо в регионе РФ

Учебный самолет Diamond DA42 (Twin Star) во время полета в Ульяновской области утратил колесо. В настоящее время борт вырабатывает топливо и готовится к посадке, пишет Telegram-канал SHOT.

© Википедия

Инцидент произошел во вторник, 19 августа, в районе посёлка Красный гуляй. Прямо во время перелёта у воздушного судна отлетело колесо от передней опоры.

По данным канала, на борту находятся два человека: инструктор и курсант Ульяновского училища гражданской авиации.

Diamond DA42 — лёгкий многоцелевой четырёхместный двухдвигательный самолёт, разработанный компанией Diamond Aircraft Industries. Первый полёт совершил в 2002 году, сертификат получил в мае 2004 года.

Ранее сообщалось, что 8 марта 2024 года лайнер Boeing 777 авиакомпании United Airlines, летевший из Сан-Франциско в Осаку, потерял одно из колёс прямо в полёте.

На борту в этот момент находилось 249 человек. Самолёт сделал круг и успешно вернулся в аэропорт вылета.

Представитель авиаперевозчика уточнил, что у Boeing 777 по шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Он добавил, что самолет спроектирован так, чтобы безопасно приземляться с отсутствующими или повреждёнными шинами.