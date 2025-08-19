Споры о политике закончились для москвича ножевым ранением в легкое

Празднование дня рождения подруги закончилось для 31-летнего гостя ножевым ранением в спину. 41-летний сожитель дамы, испытывая сильную неприязнь, не разделил мнения пришедшего знакомого в спорах о жизни. Пострадавший с пробитым легким был госпитализирован в больницу 18 августа.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», жуткий инцидент произошел вечером в понедельник в одной из квартир в Задонском проезде (ЮАО). Сборщик грузов на складе, окончив смену на работе, пришел в гости к 36-летней подруге, чтобы отметить с ней и ее сожителем прошедший день рождения женщины (у нее он был 16 августа).

Мужчины и именинница сидели на кухне за накрытым столом, общались на тему политики, экономики, семейной жизни и выпивали алкогольные напитки. Разговоры нередко переходили в споры. Устав от размышлений гостя и изрядно выпив, спустя несколько часов сожитель дамы, не совладав с эмоциями, внезапно схватился за карманный нож и резким движением руки нанес оппоненту несколько проникающих ножевых ранений в область руки и спины.

Удар в спину был особенно тяжелым — лезвие ножа задело множество сосудов и проткнуло легкое. У пострадавшего началось сильное кровотечение, он начал задыхаться.

Напуганная дама вызвала «скорую помощь». Мужчину доставили в столичную больницу, где врачи провели пациенту экстренную операцию и вставили ему в легкое дренаж. С зашитыми ранами его определили в отделение реанимации.

Тем же вечером сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира и отвезли его в отделение полиции для проведения допроса и выяснения обстоятельств произошедшего.