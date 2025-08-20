Полиция установила участников избиения инвалида в Иркутске

Стало известно, что избившие инвалида в Иркутске несовершеннолетние являются жительницами Братска. Их возраст составляет 15 и 17 лет, сообщают в пресс-службе региональной полиции.

© Global look

Так, ранее правоохранители выявили во время мониторинга соцсетей видео, где два подростка наносят удары инвалиду: девочки ругались матом, били мужчину ногами, руками и тростью. Якобы, все это произошло из-за того, что тот наблюдал за переодеванием девочек. Ну а мужчина этот факт отрицает и говорит, что подростки были пьяны.

Девочки на данный момент находятся в Братске, где их опросят в присутствии законных представителей. В СК ранее сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.