Итальянский альпинист погиб при попытке спасти россиянку с пика Победы

В горах Киргизии во время операции по спасению травмированной россиянки погиб итальянский альпинист. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Соцсети

По данным Mash, 47-летняя Наталья получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошёл за подмогой в штурмовой лагерь.

13 августа два иностранца, итальянский и немецкий альпинисты, доставили экстремалке спальник, горелку, еду и газовый баллон, что позволило ей остаться в живых.

В ходе спасательной операции итальянец получил серьёзное обморожение рук.

14 августа мужчины спустились в лагерь за подмогой, так как не смогли эвакуировать женщину сразу — помешали погодные условия.

После подготовки и отдыха иностранцы попробовали снова добраться до Натальи через пик Важа Пшавела на 6918 метрах, но попали в пургу и ночевали в спальниках на 6800 метрах.

На следующий день состояние итальянца резко ухудшилось — по рации врач предположил отёк мозга. В пятницу, 15 августа, альпинист умер.

Журналисты отметили, что его тело сейчас в пещере на 6900 метрах, и спасатели планируют спустить его вниз, как и Наталью. Вместе с тем, констатировали они, шансы на спасение женщины тают с каждым часом.

Ранее сообщалось, что в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри погиб муж альпинистки. Его парализовало, спасатели не смогли эвакуировать его своевременно, и он скончался.

В 2022 году Наталья снова поднялась в горы, с тем, чтобы установить памятную табличку на месте гибели супруга.