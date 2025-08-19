В Пермском крае от разрушительного смерча пострадали 112 зданий, свыше 200 человек остались без крова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, у шести домов полностью снесло крыши, разрушены стены и верхние этажи.

Больше всего пострадал рабочий посёлок Суксун с населением 261 человек: там в 87 частных домах оборвало электропровода, уточнили журналисты.

Смерч в Суксуне соответствовал категории F2, скорость ветра достигала 49-60 м/с, заметили метеорологи.

В настоящее время специалисты экстренных служб разгребают завалы и восстанавливают электричество.

«Обязательно проведем оценку всех последствий смерча. В первую очередь обследуем дома, у которых повреждены крыши. Одномоментно выехать ко всем не сможем, поэтому просим набраться терпения. Просим фиксировать на фото и видео все разрушения», — отметили в администрации Суксунского муниципального округа.

Глава Куединского муниципального округа Флорид Бадртдинов пояснил, что от смерча пострадал житель дома на улице Механизаторов в Куеде.

По его словам, ветер сорвал часть крыши здания и обрушил металлические листы во двор расположенного по соседству жилого дома, в котором находился сельчанин. Он добавил, что мужчину госпитализировали.