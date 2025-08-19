Отец утопил трехмесячного сына в ведре с моющим средством, чтобы наказать жену

В США вынесен приговор 29-летнему Элиасарду Монеусу из штата Индиана, который жестоко убил своего трехмесячного сына. Как сообщает The Mirror, мужчина утопил младенца Якоба в ведре с моющим средством, а затем совершил нападение на свою жену.

Суд приговорил его к 92 годам лишения свободы. За убийство ребенка Монеус получил 62 года тюрьмы, а за попытку убийства супруги — дополнительные 30 лет. Суд постановил, что сроки должны отбываться последовательно, одно за другим.

«Я не могу представить себе более страшного преступления. Нет ничего хуже, чем убить собственного ребенка. Это одно из самых отвратительных убийств, которые я когда-либо видел», – заявил судья Стив Майер.

Свое преступление подсудимый объяснил желанием «проучить» жену. По его словам, он хотел отомстить ей за «неуважение к мужчинам» и заявил, что готов провести остаток жизни в тюрьме ради этой мести.

