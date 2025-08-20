Появились подробности гибели заслуженной артистки России

Подробности гибели заслуженной артистки РСФСР Софьи Шельменкиной появились в СМИ. Предположительно, женщина не выдержала холода.

Согласно информации, заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина, вероятно, погибла в лесу под Нижним Новгородом из-за переохлаждения. По факту гибели следственный органы начали проверку. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на свой источник.

Умерла актриса Катерина Джулаки

Напомним, 7 августа 78-летняя заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина отправилась за ягодами в лес и не вернулась. Спустя две недели ее тело было найдено в лесу Нижегородской области.