Россиянин нокаутировал ушедшую без его разрешения в бар жену и попал на видео

Житель Москвы нокаутировал жену во дворе ЖК «Зиларт» за то, что она ушла в бар без его разрешения. Действия горожанина попали на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как россиянин ругается с супругой. После пререканий мужчина наносит женщине один удар по лицу. Горожанка падает на асфальт. Какое-то время она находится без сознания.

Как пишет Shot, прибывшие врачи сумели привести москвичку в чувство. Местные жители рассказали, что пострадавшая не стала писать заявление на мужа в полицию.

Соседи отметили, что мужчина не впервые оскорблял супругу на улице.

