Депутат покончил с собой в здании парламента в Хельсинки, сообщает YLE со ссылкой на местную полицию.

Имя погибшего не раскрывается. Как уточняется, данные о случившемся поступили через службу экстренной помощи в 11:06. Как уточняется, полиция проводит проверку по факту смерти.

Правоохранители отметили, что признаков преступления не выявлено. На месте работают несколько полицейских патрулей и медики. В ситуационном центре отметили, что спецподразделение Karhu в парламент не привлекалось.

Лидер фракции Коалиционной партии Юкка Копра узнал о произошедшем от представителей средств массовой информации во время летнего собрания министров. Он отметил, что не располагает информацией о партийной принадлежности погибшего депутата. По словам политика, произошедшее является печальным и серьезным событием.

В настоящее время в парламенте продолжаются летние каникулы. Начало осенней сессии запланировано на 2 сентября.