В российском регионе на детской площадке подрались женщины в хиджабах
По предварительной информации, в результате потасовки потерпевшая получила серьезную травму носа.
Сообщается, что в инциденте участвовали четыре женщины, двое из которых непосредственно дрались между собой.
По версии источника, причиной конфликта стал личный бытовой спор, связанный с распространением телефонного номера одной из участниц среди мужчин. Потерпевшая сторона утверждает, что нападавшая ранее уже была замечена в подобных агрессивных действиях на детской площадке.
Данный случай является, скорее всего, следствием личных неприязненных отношений. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.