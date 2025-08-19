В российском регионе на детской площадке подрались женщины в хиджабах

По предварительной информации, в результате потасовки потерпевшая получила серьезную травму носа.

Сообщается, что в инциденте участвовали четыре женщины, двое из которых непосредственно дрались между собой.

По версии источника, причиной конфликта стал личный бытовой спор, связанный с распространением телефонного номера одной из участниц среди мужчин. Потерпевшая сторона утверждает, что нападавшая ранее уже была замечена в подобных агрессивных действиях на детской площадке.

Данный случай является, скорее всего, следствием личных неприязненных отношений. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.