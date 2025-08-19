Подросток получил пулю в сердце во время игры с друзьями в Подмосковье

В Подмосковье в Центр Рошаля поступил пациент с пулей в сердце. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Известно, что 16-летний парень был ранен из пневматического оружия во время неосторожной игры с друзьями. Подростка экстренно отвезли в клинический центр, врачи нашли пулю в опаснейшей зоне - между легочными венами у задней поверхности предсердия.

По словам заведующего отделением детской хирургии № 2 Никиты Степаненко, врачи провели сложнейшую операцию по извлечению пули без единого надреза, все прошло успешно. Состояние пациента уже стабилизировалось, и он отправился домой.