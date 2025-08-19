Появились подробности скандального задержания Никиты Ефремова на глазах у возлюбленной

Инцидент с участием известного реселлера и основателя бренда Nikita Efremov развернулся на глазах его возлюбленной — популярной блогерши и модели Дины Саевой. Пара вместе возвращалась из Турции, когда произошло задержание Ефремова силовиками. Теперь кроссовочному магнату грозит до 8 лет лишения свободы.

© соцсети

По информации Останкинского суда столицы, Ефремову предъявляется обвинение в финансировании экстремистской организации.

Эта неприятная ситуация стала очередным скандалом в биографии Ефремова. Ранее он уже оказывался в центре внимания из-за торговли палёнными товарами люксовых брендов. Кроме того, Никита Ефремов известен как участник шоу «Вопрос ребром», которое ведёт рэпер Баста.

Блогер Никита Ефремов рассказал, что ему угрожали после вандализма в его магазине

Ранее девушка Никиты Ефремова Дина Саева сделала интригующее заявление: блогерша хотела бы себя клонировать, если бы в наше время существовали такие технологии, а также объяснила причину этого желания.