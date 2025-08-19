Бастрыкин поручил доложить о проверке фермы с рабами в Воронежской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с удержанием людей в рабстве в Воронежской области. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Руководитель ведомства потребовал доклад о ходе проверки и установленных в процессе обстоятельствах.

Речь идет о ферме с рабами, которую обнаружили в селе Подколодоновка Богучарского района. По данным волонтеров, на территории домовладения находилось около 100 человек.

Изначально людям якобы обещали работу за деньги, но после приезда на место их заставляли работать на полях за еду.

Как рассказали волонтеры, оттуда уже сбегали «работники». Сами добровольцы смогли освободить несколько человек, по которым в организацию поступали заявки. После того, как ситуация получила огласку, к волонтерам обратились еще родственники пропавших людей.

На данный момент следователи проводят проверку.