Массовое отравление произошло на Всероссийских соревнованиях по сдаче норм ГТО

В Чебоксарах отравились участники Всероссийских соревнований по сдаче норм ГТО. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, в больницу обратились десять детей и трое взрослых. Все они были размещены в одной гостинице и питались там же. По предварительным данным, россияне почувствовали себя плохо вскоре после завтрака.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, однако их жизням ничего не угрожает. Тем временем правоохранители начали проверки.

Ранее еще одно массовое отравление произошло в детском лагере в Башкирии. По уточненной информации, там отравились 33 человека, в том числе 28 детей. 20 человек госпитализировали. Согласно результатам проверки, причиной отравления стала норовирусная инфекция.