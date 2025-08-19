Женщина отравила родных запеченным мясом с ядовитыми грибами

Всё началось с субботнего ужина, на который 29 июля 2023 года, Паттерсон пригласила бывших свёкров, а также сестру свекрови Гейл и её мужа Иэна. Главным блюдом стала говядина по-веллингтонски, в которую, как позже выяснилось, были добавлены смертельно опасные бледные поганки. Сама хозяйка почти не притронулась к мясу, предпочтя десерт, принесённый гостями. Уже на следующий день все четверо участников трапезы оказались в больнице с симптомами тяжёлого отравления.

Врачи быстро установили, что причиной интоксикации стали ядовитые грибы. Несмотря на попытки спасти пострадавших, трое из них — бывшие свёкры Паттерсон и её сестра — скончались в течение недели. Сама женщина также обратилась за медицинской помощью, утверждая, что отравилась, но анализы не выявили в её организме следов токсинов.

Расследование показало, что Паттерсон заранее собирала бледные поганки в лесу, а затем солгала о покупке грибов в магазине. Кроме того, выяснилось, что её бывший муж за последние годы несколько раз попадал в больницу с отравлениями, что навело следствие на мысль о неоднократных попытках убийства.

Суд признал Эрин Паттерсон виновной в умышленном убийстве трёх человек. История домохозяйки, увлекавшейся криминальными романами и превратившей свою жизнь в реальный детектив с трагической развязкой, шокировала весь мир.