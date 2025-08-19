Семья с детьми отравилась в отеле в Египте

В Египте семья с детьми получила пищевое отравление после ужина в отеле. Туристы почувствовали себя плохо после того, как на шведском столе выбрали жареные колбаски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мать вместе с детьми отдыхала в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде. За недельную путевку женщина заплатила более 200 тысяч рублей. Первые дни отдых проходили без проблем, однако на пятый вечер у всей семьи резко ухудшилось самочувствие.

У матери и детей начались боли в животе, поднялась температура и началась рвота. В таком состоянии им пришлось вернуться в Россию, где у них еще неделю сохранялись признаки отравления.

Ранее постояльцы уже критиковали сервис в AMC Royal Hotel & Spa. Так, весной туристы жаловались на отсутствие фруктов, а администрация отеля объясняла это перебоями у поставщиков, передает Telegram-канал.

Российские туристы на египетском курорте Макади массово начали заболевать ротавирусом. У многих отдыхающих уже через несколько дней после приземления на территории страны проявились первые симптомы инфекции, сообщили СМИ. Как проявляется ротавирусная инфекция и как от нее защититься, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.