В российских силовых структурах заявили РИА Новости о пресечении попытки группы боевиков ВСУ попасть в Брянскую области.

«В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — заявил собеседник.

Ранее российских силовых структурах заявили, что командование украинскими оккупационными силами в Юнаковке Сумской области угрожает своим боевикам ликвидацией за невыполнения приказов с помощью FPV-дронов.