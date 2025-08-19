Взрыв произошел у порта Балтимора в США

В порту Балтимора на борту американского грузового судна прогремел взрыв. Об этом во вторник, 19 августа, сообщает CBS.

По данным пожарной службы, возгорание произошло в реке Патапско неподалеку от моста имени Френсиса Скотта Ки.

Причиной происшествия стал пожар в подпалубных помещениях.

Пожарным удалось локализовать распространение огня, а само судно эвакуируют из акватории, передает телеканал.

Ранее саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку по факту возгорания регистрового судна на Волге, сообщили в пресс-службе ведомства. Дело квалифицировано по части 1 статьи 263 УК РФ.

В порту Усть-Луга Ленинградской области произошла разгерметизация танкера с аммиаком. В результате происшествия произошла утечка. Экипаж из 23 человек эвакуировали с танкера, никто не пострадал.

Другой инцидент произошел недавно в Польше. Там в Государственной пожарной службе страны сообщили, что на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка нефтепродуктов. Специалисты отметили, что опасности для местных жителей нет, а утечка не угрожает взрывом или пожаром.