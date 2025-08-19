Еще один фигурант признал вину в причастности к смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

В деле о трагической гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри произошел очередной поворот. Джасвин Сангха признала себя виновной по пяти пунктам обвинения, связанных с распространением запрещённых веществ, пишет Radar Online.

Согласно материалам дела, Сангха заключила сделку со следствием, признав вину в четырёх эпизодах распространения наркотических средств, один из которых повлёк за собой смерть, и одном эпизоде содержания помещения, используемого для наркоторговли. В обмен на признание вины с неё будут сняты остальные обвинения.

Несмотря на сделку, Сангха, как отмечают юристы, может быть приговорена к 65 годам лишения свободы. Однако, как ожидается, прокуратура будет настаивать на более мягком наказании.

По данным следствия, 42-летняя Сангха отчаянно пыталась удалить сообщения, отправленные сообщнику, касающиеся Мэттью Перри, в дни после его смерти в октябре 2023 года. В одном из них она утверждала, что никогда не контактировала с актёром напрямую. В другом сообщении она задавалась вопросом, как долго наркотик будет оставаться в организме звезды телеэкрана.

Сангха находится под стражей с августа 2024 года. Её судебный процесс должен был начаться в Лос-Анджелесе 23 сентября. Признание вины произошло спустя несколько месяцев после того, как врач Мэттью Перри, Сальвадор Пласенсия, также признал себя виновным в поставке актёру запрещённого вещества, однако следствие утверждает, что именно этот наркотик не стал причиной смерти.

Трое других фигурантов дела – Эрик Флеминг, Марк Чавес и помощник Перри Кеннет Ивамаса – также признали себя виновными в сговоре с целью поставки запрещённых веществ.

Прокуратура обвиняет Сангху и Флеминга в поставке Ивамасе «запрещёнки» незадолго до смерти Перри. Следствие полагает, что именно Ивамаса ввёл актеру смертельную дозу 28 октября 2023 года.

В марте текущего года федеральные агенты провели обыск в доме Сангхи в Северном Голливуде, где обнаружили 79 флаконов с наркотическим веществом.

Напомним, Дженнифер Энистон откровенно рассказала о тяжёлой утрате — смерти своего бывшего коллеги по сериалу «Друзья», Мэттью Перри. В интервью Vanity Fair актриса поделилась, что вместе с другими звёздами шоу — Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером и Мэттом Лебланом — они «делали всё возможное», чтобы поддержать Перри в его борьбе с зависимостью.