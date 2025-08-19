СПЧ: из тюрьмы в Гуантанамо удалось вызволить врача-россиянина

Адвокатам и правозащитникам удалось добиться перевода из специальной тюрьмы Гуантанамо на Кубе находившегося там российского гражданина. Об этом член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов сообщил ТАСС.

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что помещение россиян в Гуантанамо происходит крайне редко. Врач из России, женатый на американке, попал туда после того, как власти США отказали ему в предоставлении убежища. Россиянин пробыл в Гуантанамо 33 дня.

Он был там единственным русскоязычным заключенным. Ионов отметил, что усилиями адвокатов и правозащитников россиянина удалось перевести из Гуантанамо на территорию США, в тюрьму в штате Луизиана. Сейчас гражданину России оказывается необходимая поддержка. 8 июля сообщалось о нахождении россиян в американской тюрьме для мигрантов в Гуантанамо. Сейчас там содержатся десятки иностранцев из 26 стран.