Протестующие разбили стекла в отделении правящей партии Сербии в Белграде

В Сербии участники протеста побили стекла и забросали камнями и пиротехникой одно из отделений правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде.

© Газета.Ru

Об этом сообщает телеканал N1. В ходе марша от юридического факультета группа молодых людей разбила стекла в офисе СПП на улице Цвиечевой в районе Палилула. В момент нападения в отделении никого не было. Позже на место прибыли жандармы и оттеснили собравшихся. Вечерние акции протеста в понедельник, 18 августа, прошли в Белграде, Нови-Саде и других городах под слоганом "На чем мы остановились?".

В соцсетях также сообщают о том, что в Нови-Пазаре демонстранты перекрыли трассу, ведущую в Черногорию. Массовые акции студентов и оппозиционных сил вспыхнули в Сербии после обрушения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде 1 ноября прошлого года.

Первоначально вызванные социальными проблемами, протесты вскоре приобрели явный политический характер: участники настаивают на немедленном проведении внеочередных парламентских выборов и уходе в отставку действующего кабинета министров.