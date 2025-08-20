В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль

Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Новостроевка-Первая Белгородской области, пострадал мужчина, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся автомобиль атакован FPV-дроном в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Пострадал мирный житель", - написал он.

По словам губернатора, мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.