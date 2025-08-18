Россиянин пострадал из-за атаки дрона ВСУ

Удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) травмировал жителя Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Уточняется, что пострадавшего оперативно доставили бойцы самообороны. Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки. Он был доставлен в Грайворонскую больницу.

Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Сейчас вся необходимая медицинская помощь пациенту оказывается.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по коммерческому объекту в поселке Ракитное. Повреждения получили здания и две машины.