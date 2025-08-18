В Екатеринбурге мужчина избил девушку за отказ познакомиться

В Екатеринбурге молодой человек напал на девушку после того, как она отказалась с ним знакомиться, пишет портал Ura.ru.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 августа, на автозаправке на улице Щербакова, рядом с гостиницей «Вельвет».

По словам пострадавшей, к ней и ее подруге подошли двое незнакомцев, поинтересовались, с какой целью они приехали в город.

Девушка пояснила, что приехала в Екатеринбург с тем, чтобы посмотреть на чемпионат России по боксу. Молодые люди заявили в ответ, добавила она, что гостьи города «не в том месте ищут достойных мужчин».

Журналисты заметили, что после этого один из жителей города начал приставать к девушке, затем, после отказа, ударил ее в челюсть и сразу же после нападения скрылся с места происшествия.

Полиции удалось задержать хулигана по горячим следам, ведутся следственные действия.

Федерация бокса Свердловской области осудила действия нападавшего и предложила ему «показать свои навыки на ринге с профессиональными спортсменами».