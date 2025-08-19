В ЛНР сильный лесной пожар подобрался к районной больнице
Масштабный лесной пожар, который бушует в Станично-Луганском округе ЛНР, может перекинуться на районную больницу. По периметру медицинского учреждения дежурят несколько пожарных машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство республики.
“Есть риск распространения огня на территорию медицинского учреждения”, - приводит пресс-служба слова первого зампредседателя правительства ЛНР Юрия Говтвина.
Как стало известно ранее, крупный лесной пожар охватил около сотни домов на территории Ольховских дач.
Для ликвидации пожара в округе задействовали 22 автомобиля МЧС, 116 человек личного состава, 15 автоцистерн. Также к тушению привлечена техника министерства обороны и лесного хозяйства.
Также в Станично-Луганском округе введен режим ЧС. Организована эвакуация местного населения.
Ранее также сообщалось о масштабном пожаре в петербургском Колпино.