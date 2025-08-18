Арестован глава азербайджанской диаспоры Воронежа

В Воронеже арестован глава азербайджанской диаспоры и владелец самого крупного рынка в городе Юсиф Халилов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Газета.Ru

По данным канала, мужчине инкриминируют дачу взятки врачу в размере 330 тысяч рублей, за которую медработник помог сыну Халилова уклониться от призыва. Сообщается, что часть суммы мужчина передал через посредника, а остальное — перевел на банковскую карту.

До этого Mash сообщал о том, что в доме Халилова состоялись обыски, доказательства совершенного преступления были найдены в изъятом телефоне бизнесмена.

Мужчине грозит срок от 7 до 12 лет и депортация. От дачи показаний он отказался, при этом свою вину не признал.

4 июля главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. По информации СМИ, мужчину подозревают в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности.